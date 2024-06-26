Фермеры в Молдове требуют продлить ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины

Впервые мера по лицензированию была введена 11 октября 2023 года на фоне акций протеста фермеров и действовала в период чрезвычайного положения (до 31 декабря 2023 года). Следующее решение о сохранении этой меры было принято 5 января 2024 года и продлено 8 апреля со сроком действия до 26 июня этого года.