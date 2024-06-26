Фермеры в Молдове требуют продлить ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины

Как указывает ассоциация фермеров Forța Fermierilor, несмотря на то что страны региона продолжают сохранять режим контроля над украинским импортом, власти Молдовы до сих пор не продлили защитную меру, срок которой истек сегодня, 26 июня.
«В связи с истечением срока действия процедуры импорта зерновых и масличных культур на основании лицензии, ассоциация Forța Fermierilor с большой обеспокоенностью предупреждает власти о повторении прошлогоднего сценария, когда молдавские фермеры, оставленные правительством без мер по защите рынка в условиях недобросовестной конкуренции импорта в нашу страну, понесли огромные финансовые потери, многие из них в настоящее время находятся на грани банкротства», — говорится в заявлении ассоциации.
Аграрии предупреждают, что от свободного импорта зерновых и масличных культур в Молдову в этом году могут пострадать тысячи фермеров.
По оценкам ассоциации, молдавские фермеры потеряли более 2 млрд леев на разнице цен на зерновые и масличные культуры. Отмечается, что эти деньги поступили на счета транснациональных холдингов, контролирующих экспорт зерновых и масличных культур, а затем ушли за границу.
В ассоциации подчеркивают, что отсутствие действий со стороны правительства может спровоцировать новый протест фермеров.
25 июня Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы сообщило о завершении работы Комиссии по лицензированию импорта зерновых и масличных культур.
Впервые мера по лицензированию была введена 11 октября 2023 года на фоне акций протеста фермеров и действовала в период чрезвычайного положения (до 31 декабря 2023 года). Следующее решение о сохранении этой меры было принято 5 января 2024 года и продлено 8 апреля со сроком действия до 26 июня этого года.