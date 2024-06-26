За год в Крыму отремонтируют более 800 многоэтажек

Руководитель отдела рассказала, что за год с жителей собирают около 2,2 млрд рублей. Более 3 млрд рублей выделили из федерального бюджета, а остальное — из республиканского. Горелова добавила, что износ жилья в Крыму значительный. Поэтому, как подчеркнула представительница министерства, важно вовремя вносить средства в фонд капитального ремонта.