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За год в Крыму отремонтируют более 800 многоэтажек

В Крыму сделают капитальный ремонт более 800 многоэтажек в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

До конца 2024 года в Крыму планируют провести капитальный ремонт более 800 многоквартирных домов. Об этом сообщила начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства республиканского Министерства ЖКХ Татьяна Горелова.

По ее словам, на капремонт планируют потратить более 6 млрд рублей.

«Ремонтируют крыши, фундамент, фасады, все, что входит в понятие капитального ремонта», — рассказала она", — цитирует чиновницу агентство РИА Новости Крым.

Руководитель отдела рассказала, что за год с жителей собирают около 2,2 млрд рублей. Более 3 млрд рублей выделили из федерального бюджета, а остальное — из республиканского. Горелова добавила, что износ жилья в Крыму значительный. Поэтому, как подчеркнула представительница министерства, важно вовремя вносить средства в фонд капитального ремонта.

недвижимость