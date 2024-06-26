За год в Крыму отремонтируют более 800 многоэтажек

До конца 2024 года в Крыму планируют провести капитальный ремонт более 800 многоквартирных домов. Об этом сообщила начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства республиканского Министерства ЖКХ Татьяна Горелова.
По ее словам, на капремонт планируют потратить более 6 млрд рублей.
«Ремонтируют крыши, фундамент, фасады, все, что входит в понятие капитального ремонта», — рассказала она", — цитирует чиновницу агентство РИА Новости Крым.
Руководитель отдела рассказала, что за год с жителей собирают около 2,2 млрд рублей. Более 3 млрд рублей выделили из федерального бюджета, а остальное — из республиканского. Горелова добавила, что износ жилья в Крыму значительный. Поэтому, как подчеркнула представительница министерства, важно вовремя вносить средства в фонд капитального ремонта.