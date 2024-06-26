Развязка уже близка. Как в Петербурге достраивают первый этап Широтной магистрали

Само примыкание к ЗСД уже готово, на действующей трассе бетонными блоками отделена полоса, с которой надо будет уходить на съезд. Главная архитектурная доминанта здесь — это, собственно, «бублик» или дуга этого съезда, она же — источник главного социального эффекта, говорит член правления компании «Магистраль Северной столицы» Андрей Цапу: «Кто здесь ездит, тот поймет. Развязка с Благодатной — вероятно, третья по востребованности на всем ЗСД после Богатырского и набережной Макарова. К сожалению, можно пролететь всю трассу без остановки и здесь потерять минут 20 или больше за счет светофора на ближайшем перекрестке. Так что водители, уверен, оценят и первый эффект того, что пользователи ЗСД смогут уходить в сторону Витебского, не выезжая на городскую улично-дорожную сеть. Не говоря уже о глобальном инфраструктурном значении развязки, как первого этапа Широтной магистрали».