В Узбекистане планируют построить завод по производству грузовых вагонов совместно со словацкой компанией

«Мы рады стать частью этого амбициозного проекта и привнести наши технические знания и опыт в Узбекистан. У нас уже есть международная деятельность, и мы видим хорошие рыночные возможности в Узбекистане. Уверен, что наше сотрудничество приведет к значительным улучшениям в логистике и промышленности», — подчеркнул исполнительный директор AZC Group Роберт Списак.