В Узбекистане планируют построить завод по производству грузовых вагонов совместно со словацкой компанией

Согласно подписанному вчера в Ташкенте меморандуму реализовать проект предполагается вместе с ведущей словацкой промышленной группой AZC Orbis Invest.
«Этот проект является важным шагом для нашей компании и всей промышленности Узбекистана. Завод по производству грузовых вагонов позволит значительно улучшить логистическую инфраструктуру и повысить эффективность транспортных операций», — отметил генеральный директор Saneg Тулкин Юсупов.
Новое производство будет включать полную линию по выпуску различных типов вагонов — цистерн, хопперов, полувагонов и закрытых вагонов. Годовой объем производства составит порядка двух тысяч единиц продукции, которая пойдет на обеспечение логистической системы группы компаний Saneg и Узбекистана в целом.
«Мы рады стать частью этого амбициозного проекта и привнести наши технические знания и опыт в Узбекистан. У нас уже есть международная деятельность, и мы видим хорошие рыночные возможности в Узбекистане. Уверен, что наше сотрудничество приведет к значительным улучшениям в логистике и промышленности», — подчеркнул исполнительный директор AZC Group Роберт Списак.
Словацкая компания AZC Orbis Invest предоставит техническую экспертизу и технологии, необходимые для успешного запуска и функционирования производства.