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В Узбекистане планируют построить завод по производству грузовых вагонов совместно со словацкой компанией

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Компания Saneg планирует построить в Узбекистане завод по производству грузовых вагонов. Предприятие разместится на территории особой промышленной зоны Галлаарал в Джизакской области, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Согласно подписанному вчера в Ташкенте меморандуму реализовать проект предполагается вместе с ведущей словацкой промышленной группой AZC Orbis Invest.

«Этот проект является важным шагом для нашей компании и всей промышленности Узбекистана. Завод по производству грузовых вагонов позволит значительно улучшить логистическую инфраструктуру и повысить эффективность транспортных операций», — отметил генеральный директор Saneg Тулкин Юсупов.

Новое производство будет включать полную линию по выпуску различных типов вагонов — цистерн, хопперов, полувагонов и закрытых вагонов. Годовой объем производства составит порядка двух тысяч единиц продукции, которая пойдет на обеспечение логистической системы группы компаний Saneg и Узбекистана в целом.

«Мы рады стать частью этого амбициозного проекта и привнести наши технические знания и опыт в Узбекистан. У нас уже есть международная деятельность, и мы видим хорошие рыночные возможности в Узбекистане. Уверен, что наше сотрудничество приведет к значительным улучшениям в логистике и промышленности», — подчеркнул исполнительный директор AZC Group Роберт Списак.

Словацкая компания AZC Orbis Invest предоставит техническую экспертизу и технологии, необходимые для успешного запуска и функционирования производства.

экономика