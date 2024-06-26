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Средняя зарплата в Нижнем Новгороде достигла 82 тысячи рублей

Зарплаты в регионе увеличились на 22,7% в первом квартале 2024 года.

Cреднемесячная зарплата в Нижнем Новгороде за первый квартал 2024 года составила 82 тысячи рублей. Об этом сообщило региональное Управление по труду и занятости населения.

Согласно анализу, зарплата в области в начале года повысилась на 22,7%. Среди муниципальных и городских округов самую высокую зарплату получили жители Выксы — 85 979 рублей и Нижнего Новгорода — 82 040 рублей. Наименьшие зарплаты зафиксированы в Варнавинском муниципальном округе — 36 632 рубля и Краснооктябрьском муниципальном округе — 36 011 рублей.

Кроме того, уровень бедности в регионе снизился до 7,2% по итогам 2023 года.