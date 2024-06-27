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Прокуратура проверит качество еды на борту лайнеров новосибирской авиакомпании

Сотрудники ведомства примут меры, если найдут нарушения.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители проверят качество бортового питания, которое предлагает авиакомпания «Сибирь». Об этом сообщили в Телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— Организовали надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, — заявили в ведомстве.

Если правоохранители все-таки найдут нарушения в работе комбинатов питания и авиаперевозчика, и еда окажется некачественной, они примут меры прокурорского реагирования.

Отметим, что, по информации прокуратуры, некоторые клиенты авиакомпании остались недовольны питанием.

Почему пассажиров не устроила еда — не уточнили.

Ранее мы писали, что в новосибирском аэропорту Толмачево полицейские скрутили буйного пассажира: мужчина оскорблял сотрудников, так как ему не хватило билетов на нужный рейс.

Прокуратура