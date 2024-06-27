В мэрии наградили победителей конкурса «Новосибирская марка»

Конкурс проходит с 2002 года, его организаторы — союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» и мэрия Новосибирска. Участвуют предприятия строительной отрасли, здравоохранения, банки, промышленники и т. д. Жюри оценивает финансовые показатели, качество продукции, инновационные внедрения, участие в благотворительных программах.