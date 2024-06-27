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В мэрии наградили победителей конкурса «Новосибирская марка»

Статус получили 64 предприятия.

Источник: Мэрия Новосибирска

В мэрии Новосибирска прошла церемония награждения победителей конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка». Отмечены 64 предприятия.

В их числе — «Новосибирская областная научная библиотека», «Сибирский геофизический колледж», «Санаторий “Доволенский”, “Новосибирскэнергосбыт” и многие другие.

Конкурс проходит с 2002 года, его организаторы — союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» и мэрия Новосибирска. Участвуют предприятия строительной отрасли, здравоохранения, банки, промышленники и т. д. Жюри оценивает финансовые показатели, качество продукции, инновационные внедрения, участие в благотворительных программах.