В мэрии наградили победителей конкурса «Новосибирская марка»

В мэрии Новосибирска прошла церемония награждения победителей конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка». Отмечены 64 предприятия.
В их числе — «Новосибирская областная научная библиотека», «Сибирский геофизический колледж», «Санаторий “Доволенский”, “Новосибирскэнергосбыт” и многие другие.
Конкурс проходит с 2002 года, его организаторы — союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» и мэрия Новосибирска. Участвуют предприятия строительной отрасли, здравоохранения, банки, промышленники