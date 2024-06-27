Из-за негативного отзыва новосибирская компания подала иск на hh.ru

По информации РБК Новосибирск, которые сослались на данные картотеки Арбитражного суда Москвы, поставщик электротехнического оборудования «Микросан» из Новосибирска подал иск с требованием требует удалить с hh.ru ссылку на отзывы о себе, которая ведёт на Dream Job.