Квартиры-загадки не могут получить хабаровчане от застройщика

Квартира, за которую уже заплатили, но в которой невозможно жить — одна из тенденций современного строительства в Хабаровске. Ее можно увидеть, бывать в ней, и быть ее полноправным хозяином — увы, только на бумаге. Пример тому — долгострой на улице Панфиловцев, дома, которые никак не могут достроить и сдать почти 15 лет. Что с ними происходит и как пытаются решить вопрос дольщики? Рассказываем со слов владельцев квартир, история которых, как одна большая загадка.
Начинали — веселились
Любое строение так или иначе всегда связано с земельным участком. Поэтому изучение истории домов на улице Панфиловцев стоит начать с территории, где они расположены. В 2007 году под проектирование жилого дома департамент муниципальной собственности города передал МУП «Управление капитального строительства» участок с кадастровым номером 27:23:051118:53 площадью 8 734,66 квадратного метра. В 2011 году компания «Застройщик ДВ» выступила правопреемником арендатора земельного участка и получила договор аренды, получив все права и обязанности арендатора. Согласно онлайн-выписке ЕГРН, уже в феврале 2008 года участок был оформлен в собственность, однако на сайте наш.дом.рф видом права на земельный участок указана аренда. На этом расхождения не заканчиваются. В заключении Госэкспертизы от 2008 года речь идет о 267 квартирах в трех домах, по факту заявлено 282. Есть в этом нечто загадочное и пока необъяснимое. В 2012 году было выдано первое разрешение на строительство, которое было пересмотрено в 2015 году.
Низкий процент и высокий риск
Если опираться на ту же онлайн-выписку ЕГРН, можно заметить, что большинство договоров купли-продажи было заключено в 2021—2022 годах. Интересное явление. В этот самый период был расцвет «Дальневосточной ипотеки». Молодые семьи получили возможность купить квартиру под минимальные два процента, а то и меньше. Грех же не воспользоваться. Одна из дольщиц домов на Панфиловцев Татьяна тоже не стала отказываться. Так совпало, что на злополучной стройке велись работы, да и отдел продаж застройщика не дремал — знал, что сказать, чтобы сделка состоялась. Стройку обходили стороной банки — как неблагополучную, но одно из учреждений все же аккредитовало ее и выдало заем молодой семье. Вроде бы все складывалось удачно, если бы не традиционное «но».
— Нас убедили, что вот-вот — и дом сдадут. Мы поверили. Сейчас стройка стоит, а мы живем на съемной квартире. Аренда — 25 тысяч рублей, и ипотеку платим, — рассказала Татьяна.
В аналогичной ситуации оказались и дольщики ЖК «Ленинградский». Молодые семьи уже использовали свое право на «Дальневосточную ипотеку», второй раз им так не повезет. Однако деньги вложены, а квартир все нет. Они точно так же живут на съемных квартирах и платят банку ипотеку за несуществующее жилье. То ли не всем впрок пошла «Дальневосточная потека», то ли просто что-то пошло не так. Впрочем, кто будет обращать на это внимание, если в отчетах министерства экономического развития края бравируют рекордными показателями по выдаче займов. Тем более непонятно, что в такой ситуации делать людям, которые использовали для покупки жилья маткапитал.
Криминальный элемент
В 2022 году о компании «Застройщик-ДВ» снова заговорили — на этот раз в связи с хищением 230 миллионов рублей. Мол, из-за нехватки денег дом не смогли достроить, и выглядело это объяснение логично. В краевой прокуратуре отчитались, что в отношении застройщика, отвечающего за дом на улице Панфиловцев, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
Затем был ответный ход компании. Руководитель отдела продаж компании «Застройщик-ДВ» Степан Головко отметил, что экс-учредитель уже не работает в организации, руководство сменилось. Он заверил, что работы застопорились из-за коронавируса, тем не менее идут переговоры с Фондом защиты прав дольщиков. Также пообещал, что вскоре будет представлена новая версия сайта компании.
Прошло два года. Фонд защиты прав дольщиков, несмотря на все надежды владельцев квартир, так и не нашел средств на достройку. Поиски инвестора явно затянулись. А работы на объекте не возобновились даже после отмены коронавирусных ограничений. Кстати, обещанный новый сайт компании тоже не удалось найти. Слова, слова, а дел пока не видно. По-прежнему остается загадкой — когда же покупатели смогут получить честно купленные ими квартиры? За ответом дольщики, обошедшие не один кабинет в разных структурах, обратились к врио губернатора Дмитрию Демешину. Редакция следит за развитием событий.