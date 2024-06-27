Квартиры-загадки не могут получить хабаровчане от застройщика

Любое строение так или иначе всегда связано с земельным участком. Поэтому изучение истории домов на улице Панфиловцев стоит начать с территории, где они расположены. В 2007 году под проектирование жилого дома департамент муниципальной собственности города передал МУП «Управление капитального строительства» участок с кадастровым номером 27:23:051118:53 площадью 8 734,66 квадратного метра. В 2011 году компания «Застройщик ДВ» выступила правопреемником арендатора земельного участка и получила договор аренды, получив все права и обязанности арендатора. Согласно онлайн-выписке ЕГРН, уже в феврале 2008 года участок был оформлен в собственность, однако на сайте наш.дом.рф видом права на земельный участок указана аренда. На этом расхождения не заканчиваются. В заключении Госэкспертизы от 2008 года речь идет о 267 квартирах в трех домах, по факту заявлено 282. Есть в этом нечто загадочное и пока необъяснимое. В 2012 году было выдано первое разрешение на строительство, которое было пересмотрено в 2015 году.