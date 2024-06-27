Ожидается ли сильный рост цен на жилье в Казахстане

По итогам мая новостройки в Казахстане подорожали в среднем на 0,4% за месяц и на 2% за год. На вторичном рынке жилья ситуация обратная — цены по сравнению с маем текущего года стали ниже на 0,2%, а по отношению к прошлому году — на 0,1%.