Компания-строитель станции «Спортивной» попала в список недобросовестных поставщиков

В Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области сообщили, что 18 июня 2024 года между ведомством и ООО «СпецТрансСтрой» в одностороннем порядке был расторгнут контракт, предусматривающий капремонт дороги «104 км а/д “Р-256” Черепаново — Маслянино (почти 4,5 км) и её содержание следующие пять лет. Стоимость контракта превышает 340 млн рублей. Кроме того, в Управлении уточнили, что причиной расторжения контракта стало то, что подрядчик “не вышел на работы в 2024 году”.