Компания-строитель станции «Спортивной» попала в список недобросовестных поставщиков

Во вторник, 25 июня, УФАС по Новосибирской области принял решение о включении информации о компании ООО «СпецТрансСтрой» в единый федеральный Реестр недобросовестных поставщиков. Период нахождения в реестре — 2 года. Напомним, что именно эта компания занимается капитальным ремонтом дорог в регионе, ремонтом Октябрьского моста и строительством станции метро «Спортивная» в Новосибирске.
Реестр недобросовестных поставщиков доступен на портале Единой информационной системы госзакупок. Эту информацию также подтверждает Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области.
«В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов», — уточняет ведомство.
В Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области сообщили, что 18 июня 2024 года между ведомством и ООО «СпецТрансСтрой» в одностороннем порядке был расторгнут контракт, предусматривающий капремонт дороги «104 км а/д “Р-256” Черепаново — Маслянино (почти 4,5 км) и её содержание следующие пять лет. Стоимость контракта превышает 340 млн рублей. Кроме того, в Управлении уточнили, что причиной расторжения контракта стало то, что подрядчик “не вышел на работы в 2024 году”.
Часть работ, прописанных в контракте, компания-подрядчик в 2023 году выполнила: устройство бортового камня под тротуар на двух участках, на втором правда частично; устройство нижнего слоя основания и нижнего слоя покрытия автодороги — на 90%, и другое. ТУАД также сообщает, что после зимы на объекте были выявлены дефекты, их подрядчик будет устранять за свой счет.
«Параллельно ТУАД запускает процедуру торгов по определению нового подрядчика. Планируется, что он приступит к работам летом. Общая протяженность дороги почти 60 км, 33,5 из которых — в Черепановском районе», — добавили в управлении.
Ранее редакция НДН.инфо обратила внимание на то, что сразу две фирмы — ООО «СБ-ОМЕГА» и ООО «TANDEM» — сообщили о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве компании «СпецТрансСтрой». Сумма задолженности перед двумя компаниями у «СпецТрансСтрой» оказалась более 35 млн рублей.
Также расторгнуть договор по ремонту Октябрьского моста с компанией «СпецТрансСтрой» пригрозила и мэрия Новосибирска. По словам главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Иосифа Кодалаева, ремонт моста завершен только на 50%. Хотя по первоначальным срокам все должно было закончиться еще к началу предполагаемого молодежного чемпионата мира по хоккею к декабрю 2022 года.
Кирилл Суржик