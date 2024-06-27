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В Башкирии семье придется копить на новую квартиру почти пять лет

Известно, сколько лет надо копить жителям Башкирии на новую квартиру.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько лет необходимо семье со средним достатком в Башкирии, чтобы накопить на новую квартиру. Так, на типичное жилье, площадь которого не больше 60 квадратных метров и стоимость 5,1 млн рублей, придется откладывать 4,7 лет. Это следует из аналитики «РИА Новости».

По этому показателю Башкирия занимает среди российских регионов 29 место. Уточняется, что годом ранее жителям республики бы пришлось копить 5,6 лет.

Самые быстрые накопления, судя по рейтингу, будут у жителей НАО, а вот дольше всех придется откладывать жителям Севастополя.

экономика
недвижимость