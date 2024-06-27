В Воронеже прекращают работу управляющие компании «ПИК-Комфорт»

— Госжилинспекция рассмотрит заявления в течение 10 дней. Но и после прекращения действия лицензий, согласно закону, все эти УК будут исполнять обязанности по управлению многоквартирными домами — до того, когда они перейдут под управление другой компании. До этого момента работа прежних УК будет находиться на особом контроле в связи с подготовкой жилфонда к предстоящему отопительному сезону. Контролировать будут министерство ЖКХ и энергетики Воронежской области и администрация Воронежа, — отметили в региональном правительстве.