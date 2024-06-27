В Воронеже прекращают работу управляющие компании «ПИК-Комфорт»

Управляющие компании «ПИК-Комфорт» уходят из Воронежа. 26 июня они подали заявления о прекращении действия лицензии на управление многоквартирными домами в госжилинспекцию Воронежской области. Речь идет о 21 УК, которые обслуживают около 1600 многоэтажек, в том числе в районах Воронежской области (около 25% жилфонда региона).
— Госжилинспекция рассмотрит заявления в течение 10 дней. Но и после прекращения действия лицензий, согласно закону, все эти УК будут исполнять обязанности по управлению многоквартирными домами — до того, когда они перейдут под управление другой компании. До этого момента работа прежних УК будет находиться на особом контроле в связи с подготовкой жилфонда к предстоящему отопительному сезону. Контролировать будут министерство ЖКХ и энергетики Воронежской области и администрация Воронежа, — отметили в региональном правительстве.
Вариантов перехода дома под управление новой компании несколько. Жильцы могут выбрать на общем собрании иную управляющую компанию или создать ТСЖ. Также орган местного самоуправления может назначить временную управляющую компанию из числа входящих в муниципальный реестр, чтобы не допустить срыва эксплуатации домов и непредоставления коммунальных услуг, отмечают чиновники.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, об уходе управляющих компаний «ПИК-Комфорт» из Воронежа впервые заговорили в марте 2023-го: областные власти привлекло накопление УК задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями.