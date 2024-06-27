Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане военные могут по-новому заключить договор найма служебного жилья

Сотрудники Вооруженных сил Казахстана теперь могут заключить новый или продлить существующий договор найма служебного жилья с помощью eGov mobile. Об этом 27 июня 2024 года рассказали в АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ»), сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба АО "НИТ"

Если ранее военнослужащие собирали документы на бумажных носителях и простаивали в очередях, то теперь услуга заключения договоров доступна с любого смартфона, на котором установлено приложение eGov Mobile.

Чтобы получить услугу, необходимо:

  • авторизоваться в приложении и перейти во вкладку «Услуги»;
  • выбрать раздел «Воинский учет»;
  • найти в перечне услуг «Заключение и продление договора найма служебного жилища Вооруженных сил Республики Казахстан»;
  • заполнить все необходимые поля и загрузить файлы;
  • дать согласие на обработку персональных данных, нажать на кнопку «Перейти к подписанию». Подпись производится посредством ввода кода быстрого доступа или биометрии.

Также сообщается, что услуга доступна на портале электронного правительства egov.kz с персональных компьютеров.

экономика
недвижимость