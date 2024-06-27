В Казахстане военные могут по-новому заключить договор найма служебного жилья

Сотрудники Вооруженных сил Казахстана теперь могут заключить новый или продлить существующий договор найма служебного жилья с помощью eGov mobile. Об этом 27 июня 2024 года рассказали в АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ»), сообщает Zakon.kz.