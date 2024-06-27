В Казахстане военные могут по-новому заключить договор найма служебного жилья

Если ранее военнослужащие собирали документы на бумажных носителях и простаивали в очередях, то теперь услуга заключения договоров доступна с любого смартфона, на котором установлено приложение eGov Mobile.
Чтобы получить услугу, необходимо:
- авторизоваться в приложении и перейти во вкладку «Услуги»;
- выбрать раздел «Воинский учет»;
- найти в перечне услуг «Заключение и продление договора найма служебного жилища Вооруженных сил Республики Казахстан»;
- заполнить все необходимые поля и загрузить файлы;
- дать согласие на обработку персональных данных, нажать на кнопку «Перейти к подписанию». Подпись производится посредством ввода кода быстрого доступа или биометрии.
Также сообщается, что услуга доступна на портале электронного правительства egov.kz с персональных компьютеров.