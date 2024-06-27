Экспорт из Башкирии в Турцию увеличился на 17,4%

Объем экспортных поставок из Башкортостана в Турцию вырос на 17,4% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года. Такие данные за январь-апрель 2024 года привела министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева. Товарообмен осуществляется в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
— За первые 3 месяца наш экспорт в Турецкую Республику на 80,1% был представлен минеральными продуктами и на 19,5% продукцией химической промышленности. Также мы поставляли продовольственные товары и сырье, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. При этом мы отмечаем рост не только экспорта, но и взаимного товарооборота Башкортостана и Турции. Показатель увеличился на 15,9%, что говорит о двусторонней заинтересованности в развитии партнерства.
В 2023 году Турция среди стран-партнеров заняла 2-е место во внешнеторговом обороте Башкортостана с долей 13,7%. При этом показатели взаимного товарооборота с данной страной и экспорта в сравнении 2022 годом увеличились на 111,7% и 123,2% соответственно. Основу экспортных поставок из Башкортостана в Турцию составили машиностроительная продукция, продукция химической промышленности, каучука, продовольственные товары и сырье, минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них.
Об инвестиционном сотрудничестве и промышленной кооперации с Турецкой Республикой рассказал представитель Республики Башкортостан при Торговом представительстве РФ в Турции Марат Тансыккужин.
— С турецкими партнерами мы прорабатываем ряд перспективных проектов. Например, в активной фазе реализации инвестиционный проект по производству грузоподъёмного оборудования в Уфимском районе. Уже поставлено из Турции всё необходимое технологическое оборудование, на завершающем этапе строительные работы. Объём инвестиций по проекту составляет порядка 120 млн рублей. Также ведутся работы по локализации производств шпона, фильтров масляного и воздушного типа в Башкортостане.
Предприятия Республики Башкортостан, заинтересованные в ведении экспортной деятельности, 9 июля примут участие в вебинаре от АО «Российский экспортный центр» (АО «РЭЦ») о работе с турецким рынком. В ходе консультации участники обсудят процесс подготовки и адаптации товаров и услуг для рынка Турции, локализацию производств, международные платежи и транзакции, этику делового общения для заключения экспортного контракта. Спикеры вебинара — председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев и представитель АО «РЭЦ» в Турецкой Республике Тимур Сафин.