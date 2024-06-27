В 10 округах столицы построят технопарки по программе комплексного развития территорий

Технопарки планируется создать в рамках девяти проектов КРТ на северо-востоке столицы, семи проектов — на севере, шести — на юго-востоке, пяти — на западе Москвы, по три проекта находится на востоке, юге города, в Зеленограде и ТиНАО. Кроме того, строительство научно-исследовательских комплексов запланировано в двух проектах редевелопмента на северо-западе и в одном — на юго-западе Москвы.