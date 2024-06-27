В Красноярском крае сократят количество иностранных рабочих

Соответствующий проект постановления с учетом предложений от регионов разработал Минтруд России. Документ размещен для общественного обсуждения на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
Ограничение на использование иностранных рабочих будут вводить в в Оренбургской, Челябинской, Калужской, Магаданской, Рязанской, Самарской, Амурской областях, республиках Удмуртия и Дагестан, Краснодарском крае.
Проект предполагает запрет трудоустраивать иностранцев в разные сферы. Например, в Красноярске это выращивание овощной продукции.
Отметим, Красноярский край — регион с одним из самых низких показателей безработицы в стране. Ее уровень составляет всего 0,6%.