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Минтруда: с 1 июля увеличивается заработная плата отдельных работников соцобслуживания

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Увеличение на 25% надбавки за работу в сфере социального обслуживания предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты № 38 от 12 июня 2024 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтруда.

Так, увеличение надбавки за работу в сфере социального обслуживания предусмотрено социальным работникам, сиделкам, младшим медицинским сестрам по уходу за больными, няням, санитаркам, сестрам-хозяйкам, поварам — с 90% до 115%, а также уборщикам, дворникам — с 45% до 70%.

Ежемесячное увеличение заработной платы для этих работников составит порядка Br63.

Поскольку размер этой надбавки привязан к базовой ставке (сегодня — Br250), при ее росте данный размер будет соразмерно увеличиваться.

Среднемесячная заработная плата работников сферы социального обслуживания за январь-май 2024 года составила Br1226,3.

Повышение заработной платы работников сферы социального обслуживания осуществляется планомерно в рамках реализации Программы деятельности правительства Беларуси на период до 2025 года.

экономика