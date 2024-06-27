Минтруда: с 1 июля увеличивается заработная плата отдельных работников соцобслуживания

Так, увеличение надбавки за работу в сфере социального обслуживания предусмотрено социальным работникам, сиделкам, младшим медицинским сестрам по уходу за больными, няням, санитаркам, сестрам-хозяйкам, поварам — с 90% до 115%, а также уборщикам, дворникам — с 45% до 70%.