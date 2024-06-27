Минтруда: с 1 июля увеличивается заработная плата отдельных работников соцобслуживания

Так, увеличение надбавки за работу в сфере социального обслуживания предусмотрено социальным работникам, сиделкам, младшим медицинским сестрам по уходу за больными, няням, санитаркам, сестрам-хозяйкам, поварам — с 90% до 115%, а также уборщикам, дворникам — с 45% до 70%.
Ежемесячное увеличение заработной платы для этих работников составит порядка Br63.
Поскольку размер этой надбавки привязан к базовой ставке (сегодня — Br250), при ее росте данный размер будет соразмерно увеличиваться.
Среднемесячная заработная плата работников сферы социального обслуживания за январь-май 2024 года составила Br1226,3.
Повышение заработной платы работников сферы социального обслуживания осуществляется планомерно в рамках реализации Программы деятельности правительства Беларуси на период до 2025 года.