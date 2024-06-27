В Ростове снесут еще один дореволюционный дом

Об этом 26 июня сообщили на сайте администрации города.
Речь идёт о 124-летнем многоквартирном доме № 67 на улице Социалистической. Недавно на сайте администрации города появился документ об изъятии этого здания для муниципальных нужд.
После этого дом признали аварийным, что означает необходимость его сноса. В документе также перечислены номера квартир, которые также изымаются властями. В случае возникновения спорных ситуаций, решение будет принимать суд.
Двухэтажный дом построили в 1910 году. За 110 лет здание пришло в негодность. В 2020 году комиссия признала его аварийным с износом около 80%. Поскольку дом не имеет статуса культурного наследия, его можно снести без предварительных попыток ремонта.