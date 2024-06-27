Прием заявок по ипотеке под 7−9% завершается в Казахстане

Ипотека «Наурыз» позволяет казахстанцам получить льготный жилищный кредит под 9% или 7% — для граждан из социально уязвимых слоев населения.
При этом потенциальным участникам нужно поспешить с подачей заявок, ведь, как сообщили в «Отбасы банке», их прием завершается 28 июня в 21:00 час. То есть остался всего один день.
Есть также небольшая отсрочка: клиенты банка, которые начали процесс подачи заявки и по каким-то причинам его не завершили, могут это сделать до 13:00 часов 29 июня. После этого времени все незавершенные заявки будут аннулированы, вне зависимости от того на какой стадии они находятся.
Тем гражданам, которые не вошли в списки программы «Отау» и не попадут в пул участников ипотеки «Наурыз», расстраиваться не стоит. В банке сообщили, что в период с 14 сентября по 1 октября текущего года должен быть дополнительный набор на участие в этих двух программах.
Таким образом еще у нескольких тысяч граждан появится возможность получить свои квартиры к концу года. Напомним, что отбор будет осуществляться по бальной системе.
На данный момент в рамках программы «Наурыз» было успешно подано 33 794 заявки. Примечательно, что половина из них принадлежит семейным казахстанцам, у которых есть дети, а большая часть, 18 960 заявок, поданы женщинами. Примерно 40% всех заявок между тем поступило от граждан из социально уязвимых слоев.
Напомним, в рамках программы «Наурыз» можно оформить ипотеку на следующих условиях:
- первоначальный взнос: от 20%;
- ставка по кредиту для социально-уязвимых категорий граждан, состоящих в очереди на жилье: 7% (ГЭСВ от 7,3% до 8,9%);
- ставка по кредиту для всех категорий граждан: 9% (ГЭСВ от 9,3% до 11,8%);
- срок кредита: до 19 лет;
- максимальная сумма займа: 36 млн тенге — для Астаны и Алматы и 30 млн тенге — для других регионов.
Напомним, ранее эксперты подсчитали примерную сумму, которую придется заплатить в рамках ипотеки «Наурыз».