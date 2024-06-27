Прием заявок по ипотеке под 7−9% завершается в Казахстане

Есть также небольшая отсрочка: клиенты банка, которые начали процесс подачи заявки и по каким-то причинам его не завершили, могут это сделать до 13:00 часов 29 июня. После этого времени все незавершенные заявки будут аннулированы, вне зависимости от того на какой стадии они находятся.