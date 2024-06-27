В Минэнерго заявили, что в Узбекистане нет проблем с производством электроэнергии

В ответ на распространившиеся в соцсетях публикации потребителей о том, что в мае 2024 года в Узбекистане снизились производство электроэнергии и добыча природного газа Министерство энергетики опубликовало официальное сообщение.
В нем говорится, что в мае этого года было произведено 6,1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 337,9 миллиона киловатт-часов или на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Потребителям республики поставлено 5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 297,1 миллиона киловатт-часов (на 5,7%) меньше.
Для отраслей экономики поставлено 3,7 миллиарда киловатт-часов (на 92,2 миллиона киловатт-часов больше), для бытовых потребителей — 1,2 миллиарда киловатт-часов (на 393,7 миллиона киловатт-часов меньше). Таким образом, бытовые потребители сэкономили некоторое количество электроэнергии.
Остальная часть электроэнергии использовалась на собственные нужды станций и производственные нужды, а также для передачи электроэнергии. При этом избыток электроэнергии уходил на экспорт в соседние страны.
«Основная причина недостаточного предложения заключается в том, что в мае на фоне изменения тарифов потребители экономно расходовали электроэнергию. В то время как промышленные предприятия потребляли электроэнергию в заданных объемах», — заявили в Минэнерго.
Отмечается также, что в Узбекистане введены в эксплуатацию 8 солнечных фотоэлектрических и одна ветроэлектростанция, которые производят до 2000 мегаватт «зеленой» энергии в сутки (20% от общего объема производства), благодаря чему резко сократился объем импорта.
«Можно сказать, что сегодня в нашей стране нет проблем, связанных с производством электроэнергии. Наоборот, отныне мощности “зеленых” электростанций будут увеличены, и производство электроэнергии будет превышать спрос на нее», — подчеркивается в сообщении.
Кроме того, в мае добыто 3554,8 миллиона кубометров природного газа, что на 41 миллион кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом снижение объемов добычи природного газа было вызвано плановым ремонтом на Кандымском месторождении, установке комплексной подготовки газа Джаркудук и другими технологическими причинами.