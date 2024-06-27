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В Норильске выбрали базового перевозчика для пассажирских авиарейсов

Авиакомпания NordStar стала базовым перевозчиком сроком на 5 лет для осуществления перевозок в Норильск и из него.

Источник: NordStar

В аэропорту Норильска выбрали основного перевозчика. Им стала авиакомпания NordStar.

На днях было подписано соглашение, регулирующее деятельность в сфере перевозок пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, следующим или отправляющимся из аэропорта «Норильск». Соглашение подписали председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, гендиректор аэропорта «Норильск» Андрей Колесников и гендиректор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.

По условиям соглашения, данная авиакомпания становится базовым пассажирским авиаперевозчиком сроком на 5 лет.

«С момента подписания соглашения аэропорт “Норильск” вносит максимальный вклад в его реализацию и благодаря отлаженному сотрудничеству с этой авиакомпанией создает комфортные условия для осуществления деятельности базового перевозчика. Продление соглашения является результатом совместной работы участников соглашения, а также подтверждением надежности и качества работы авиакомпании в непростых северных условиях. Это важные факторы для обеспечения доступности пассажирских авиаперевозок для жителей Норильска и Таймыра в целом», — прокомментировал гендиректор норильского аэропорта Андрей Колесников.

Соглашение позволит обеспечить потребности Норильска в доступности авиаперевозок, не допустит транспортную изоляцию Норильска и укрепит развитие аэропорта в качестве внутрироссийского транспортного узла.

Отметим, что за последние три года авиакомпания увеличила маршрутную сеть из норильского аэропорта с 15 до 26 направлений, полностью обеспечила кресельные емкости для удовлетворения спроса вне зависимости от сезона, а также обеспечила фиксированную стоимость по всем направлениям соглашения, независимо от сезона и спроса с корректировкой один раз в год на уровень инфляции.

Одним из условий соглашения стало обязательное определение и согласование сторонами предельных тарифов на билеты по регулярным направлениям из и в Норильск. Соглашение гарантирует и дальнейшее развитие маршрутной сети прямых рейсов, доступных норильчанам.