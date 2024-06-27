В Норильске выбрали базового перевозчика для пассажирских авиарейсов

Отметим, что за последние три года авиакомпания увеличила маршрутную сеть из норильского аэропорта с 15 до 26 направлений, полностью обеспечила кресельные емкости для удовлетворения спроса вне зависимости от сезона, а также обеспечила фиксированную стоимость по всем направлениям соглашения, независимо от сезона и спроса с корректировкой один раз в год на уровень инфляции.