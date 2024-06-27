Как развиваются исламские банки в Казахстане

По его словам, в Казахстане исламские банки в основном осуществляют кредитование корпоративного сектора. На 1 мая 2024 года 96% ссудного портфеля — кредиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В разрезе отраслей экономики 23% ссудного портфеля исламских банков приходится на оптовую и розничную торговлю, 17% на обрабатывающую промышленность, и 15% ссудного портфеля приходится на строительство.