Как развиваются исламские банки в Казахстане

Он отметил, что развитие исламского финансирования способствует увеличению финансовой инклюзии и доступа к исламскому финансированию широких слоев населения, которые не могут использовать стандартные инструменты.
В Казахстане с 2009 года законодательно созданы условия для функционирования исламских банков. В 2011 году законодательно создан возможность выпуска государственных исламских ценных бумаг, в 2015 году введено понятие исламское страхование, регулирование исламского рынка страхования — такаффул, признание товарной операции, также создано условия для конвертации традиционных банков в исламские.
«На сегодня в Казахстане функционируют 2 исламских банка, однако финансовые показатели исламских банков остаются на низком уровне. На 1 мая 2024 года доля исламских банков от общего объема активов банковского сектора составила 0,4% или 195 млрд тенге, доля в ссудном портфеле 0,4% или 126 млрд тенге».
По его словам, в Казахстане исламские банки в основном осуществляют кредитование корпоративного сектора. На 1 мая 2024 года 96% ссудного портфеля — кредиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В разрезе отраслей экономики 23% ссудного портфеля исламских банков приходится на оптовую и розничную торговлю, 17% на обрабатывающую промышленность, и 15% ссудного портфеля приходится на строительство.
«При этом качество ссудного портфеля исламских банков на хорошем уровне: доля займов с просрочкой свыше 90 дней — 0,4%».
Он добавил, что планируется установить возможность осуществления исламских финансов классическими универсальными банками и в рамках «исламских окон» и установления возможности конвертации исламского банка в традиционный банк с исламским окном.
Также выступил вице-министр финансов Казахстана Даурен Кенбеил, который поддержал выпуска сукук — исламских ценных бумаг — ЕАБР.
«Мы считаем, что если будет первый выпуск сукук со стороны ЕАБР, это будет своего рода бенчмарк с точки зрения структурирования, процедур, документации. Мы приветствуем активную работу ЕАБР в сторону исламских финансов».
Он добавил, что Минфин будет мониторить рынки, наблюдать на спрос от исламских и других инвесторов к сукук ЕАБР, принимать решение.
Отметим, в Алматы началось годовое собрание Евразийского банка развития. Бизнес-форум начался с сессии «Исламские финансы в Центральной Азии». В рамках форума будут обсуждены проблемы воды, энергетики и продовольствия в Центральной Азии. Также будет презентованы исследования «Евразийский транспортный каркас», «Питьевое снабжение и водоотведение в Центральной Азии».