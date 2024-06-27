Алексей Логвиненко побывал на площадке будущего индустриального парка

Проект по созданию первого индустриального парка в Ростове-на-Дону на базе производственных площадей бизнес-парка «ГПЗ» был рассмотрен нами на традиционном Совете по инвестициям в минувшую пятницу. А уже 25 мая мы с коллегами оценили мощности будущего индустриального парка. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.