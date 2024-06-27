Алексей Логвиненко побывал на площадке будущего индустриального парка

Проект по созданию первого индустриального парка в Ростове-на-Дону на базе производственных площадей бизнес-парка «ГПЗ» был рассмотрен нами на традиционном Совете по инвестициям в минувшую пятницу. А уже 25 мая мы с коллегами оценили мощности будущего индустриального парка. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
— Детально изучили, в частности, опыт завода BONUM. Предприятие выпускает полуприцепы-цистерны, зерновозы, магистральные полуприцепы: тентованные, бортовые, контейнеровозы и сельскохозяйственную технику для работы в поле, — рассказал Алексей Логвиненко.
Производительность завода BONUM около 300 единиц в месяц. На площадке ГПЗ около 70 единиц в месяц.
«Элма-ГПЗ» активно развивается и инвестирует в городе Ростове-на-Дону. В 2021 году инвестор приступил к реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса мультитемпературных складов стоимостью 1,3 млрд рублей. На сегодняшний день два склада введены в эксплуатацию, уже освоено свыше 800 млн рублей.
Инвестпроект по созданию первого индустриального парка в Ростове-на-Дону находится в высокой степени реализации. Общая площадь территории — 20 га. Площадь производственных помещений для размещения резидентов составляет 113 тыс. кв. м.
В июле текущего года планируется создание управляющей компании в Ростове-на-Дону и направление пакета документов в министерство промышленности и торговли РФ для включения в реестр индустриальных парков и управляющих компаний индустриальных парков.