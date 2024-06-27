На восток от «Тавриды» — как в Крыму строят новую дорогу

Все три этапа работ планируют завершить уже к 2027 году. Объект реализуется в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В рамках этой госпрограммы в 2025 году в Крыму также будут завершены работы по строительству второго этапа южно-восточного обхода Симферополя (трасса Донское — Перевальное), в 2026 году будет построена дорога в объезд «Артека» и завершено обустройство инженерной защиты дороги Бахчисарай — Ялта. В 2027 году также будут завершены работы по строительству обхода Алушты через село Изобильное, уточнили в Службе автомобильных дорог Крыма.