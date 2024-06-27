На восток от «Тавриды» — как в Крыму строят новую дорогу

Дорожные работы
«На первом этапе строительства автомобильной дорог Льговкое — Грушевка — Судак выполняются работы по разработке выемки, с последующим устройством земляного полотна и дорожного покрытия. Ведется полный комплекс механизированных земляных работ. Сейчас у нас из 9 километров общей протяженности земляными работами охвачены 6 километров — это порядка 60%», — говорит представитель подрядной организации — руководитель крымского подразделения АО «Центрдорстрой» Геннадий Бабичев.
В работах первого этапа задействованы 50 единиц техники, в том числе 12 землеройной, и около 40 человек. Стройка идет круглосуточно с марта прошлого года и должна завершиться на этом участке в сентябре 2025-го. Дальше подрядчик перейдет к реализации следующих двух этапов строительства — обход Грушевки, Переваловки и Дачного.
«В настоящее время там работы не ведутся. Идет подготовка, разрабатывается рабочая документация, оформляются земельные участки — подготовительная стадия», — поясняет Бабичев.
От двух до четырех полос
Как сообщает начальник Службы автомобильных дорог Крыма Максим Тарасов, новая дорога значительно сократит путь от трассы «Таврида» до Судака — учитывая динамичное развитие региона, это особенно актуально.
«Данная дорога является одним из трех съездов с “Тавриды” к побережью. Учитывая развивающуюся застройку Судака и Арт-кластер “Таврида”, это сократит путь от “Тавриды” до Судака на 30−40 минут, а также позволит исключить сквозной трафик через Грушевку, Переваловку и Дачное», — поясняет глава компании-заказчика важность появления нового транспортного коридора.
Всего на трех этапах работ специалистам предстоит построить 31 километр дорожного полотна второй и третьей категории. От Льговкого до Грушевки дорога будет двухполосной, с расчетной скоростью 100 километров в час. На этом участке появится одна транспортная развязка — на примыкании с «Тавридой», и одно кольцевое пересечение — в районе Грушевки.
«Второй этап — обходы Грушевки, Переваловки и Дачного, и третий — прямой переход между этим населенными пунктами, с расчетной скоростью 60 километров, где будет реализовано 19 искусственных сооружений, в том числе мост, порядка 200 метров подпорных стенок. На этих участках дорога будет в 4 полосы».
Все три этапа работ планируют завершить уже к 2027 году. Объект реализуется в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В рамках этой госпрограммы в 2025 году в Крыму также будут завершены работы по строительству второго этапа южно-восточного обхода Симферополя (трасса Донское — Перевальное), в 2026 году будет построена дорога в объезд «Артека» и завершено обустройство инженерной защиты дороги Бахчисарай — Ялта. В 2027 году также будут завершены работы по строительству обхода Алушты через село Изобильное, уточнили в Службе автомобильных дорог Крыма.