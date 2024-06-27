Госстандарт запретил продажу стирального порошка могилевского производителя

Одна из претензий к могилевскому стиральному порошку — «введение в заблуждение потребителей». На упаковке указано, что средство подходит для стиральных машин любого типа. Но это противоречит показателям пенообразования.
При норме пенообразующей способности в этом случае не более 180 мм у WASHING TONE она составила более 199. Это значит, что порошок не годится для машин с вертикальной загрузкой.
Кроме того, его моющая способность оказалась по факту вдвое ниже, чем предусмотрено действующим ГОСТом.