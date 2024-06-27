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Госстандарт запретил продажу стирального порошка могилевского производителя

С 27 июня в Беларуси запретили продавать стиральный порошок WASHING TONE («Горная свежесть Автомат»), который выпускает могилевская компания «Сэльвин-Про». Как говорится в сообщении ведомства, все товарные остатки также должны быть изъяты из торговых точек.

Источник: danger.gskp.by

Одна из претензий к могилевскому стиральному порошку — «введение в заблуждение потребителей». На упаковке указано, что средство подходит для стиральных машин любого типа. Но это противоречит показателям пенообразования.

При норме пенообразующей способности в этом случае не более 180 мм у WASHING TONE она составила более 199. Это значит, что порошок не годится для машин с вертикальной загрузкой.

Кроме того, его моющая способность оказалась по факту вдвое ниже, чем предусмотрено действующим ГОСТом.

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