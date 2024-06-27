Выработка на предприятии по выпуску пластиковых окон и дверей в Кстове увеличилась на 28%

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «ТД “Консиб-НН” (Кстово, Нижегородская область) подвели итоги внедрения инструментов нацпроекта “Производительность труда” на предприятии.
Компания изготавливает и устанавливает пластиковые конструкции. В качестве пилотного потока рабочая группа экспертов РЦК и специалистов выбрала изготовление стандартного окна ПВХ — одного из самых популярных изделий компании.
Он уточнил, эксперты РЦК провели диагностику и выявили семь «узких» мест. Среди них — ожидание на участке установки стеклопакетов, на этапе сварки рам и створок, а также машинное ограничение на станке зачистки рамы.
Кроме того, эксперты обучили бережливым технологиям 21 сотрудника компании и подготовили трех внутренних тренеров.
Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте «Производительность труда» можно получить в центре «Мой бизнес» и по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день участниками нацпроекта «Производительность труда» является 262 предприятия региона.
*5С — система организации и рационализации рабочего пространства, один из инструментов бережливого производства. Состоит из пяти элементов:
сортировка — четкое разделение вещей на нужные и ненужные и избавление от последних;
соблюдение порядка — упорядоченное и точное расположение и хранение необходимых вещей, которое позволяет быстро их найти и использовать;
содержание в чистоте и опрятности;
стандартизация — условие для выполнения первых трех правил;
совершенствование — воспитание привычки точного выполнения установленных правил, процедур и технологических операций.