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Выработка на предприятии по выпуску пластиковых окон и дверей в Кстове увеличилась на 28%

В ООО «ТД “Консиб-НН” подвели итоги внедрения бережливых технологий.

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «ТД “Консиб-НН” (Кстово, Нижегородская область) подвели итоги внедрения инструментов нацпроекта “Производительность труда” на предприятии.

Компания изготавливает и устанавливает пластиковые конструкции. В качестве пилотного потока рабочая группа экспертов РЦК и специалистов выбрала изготовление стандартного окна ПВХ — одного из самых популярных изделий компании.

«Производство пластиковых окон в Нижегородской области активно развивается — это одно из востребованных направлений бизнеса. При этом важно поддерживать высокое качество и сохранять доступные цены. Поэтому у компании был запрос на ускорение работы производственного участка при помощи бережливых технологий. За шесть месяцев работы эксперты РЦК выявили и устранили основные проблемы в потоке и применили систему 5C* на рабочих местах. Эти и другие нововведения позволили увеличить выработку на пилотном участке на 28 процентов», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он уточнил, эксперты РЦК провели диагностику и выявили семь «узких» мест. Среди них — ожидание на участке установки стеклопакетов, на этапе сварки рам и створок, а также машинное ограничение на станке зачистки рамы.

«Благодаря нашим решениям — изготовлению лотков с наклоном, визуализации комплектующих, выведению рабочего места ОТК за пределы конвейера и многим другим — удалось сократить время протекания процесса на 12 процентов, теперь на изготовление одного окна требуется не 18,4 часа, а 16,22 часа», — рассказал руководитель РЦК Нижегородской области Роман Рензин.

Кроме того, эксперты обучили бережливым технологиям 21 сотрудника компании и подготовили трех внутренних тренеров.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте «Производительность труда» можно получить в центре «Мой бизнес» и по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день участниками нацпроекта «Производительность труда» является 262 предприятия региона.

*5С — система организации и рационализации рабочего пространства, один из инструментов бережливого производства. Состоит из пяти элементов:

сортировка — четкое разделение вещей на нужные и ненужные и избавление от последних;

соблюдение порядка — упорядоченное и точное расположение и хранение необходимых вещей, которое позволяет быстро их найти и использовать;

содержание в чистоте и опрятности;

стандартизация — условие для выполнения первых трех правил;

совершенствование — воспитание привычки точного выполнения установленных правил, процедур и технологических операций.