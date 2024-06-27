Выработка на предприятии по выпуску пластиковых окон и дверей в Кстове увеличилась на 28%

«Производство пластиковых окон в Нижегородской области активно развивается — это одно из востребованных направлений бизнеса. При этом важно поддерживать высокое качество и сохранять доступные цены. Поэтому у компании был запрос на ускорение работы производственного участка при помощи бережливых технологий. За шесть месяцев работы эксперты РЦК выявили и устранили основные проблемы в потоке и применили систему 5C* на рабочих местах. Эти и другие нововведения позволили увеличить выработку на пилотном участке на 28 процентов», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.