Депутаты Заксобрания увеличили доходы и расходы областного бюджета более чем на 9 млрд рублей

27 июня на заседании Законодательного собрания Нижегородской области депутаты внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Документ, внесенный губернатором, принят в двух чтениях.
Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин подчеркнул, что Нижегородская область получила дополнительные средства за счет налоговых поступлений, которые теперь направляются на решение социально значимых задач.
Кроме того, регион получит из федерального бюджета дополнительно почти 540 млн рублей. Средства будут направлены, в том числе, на обеспечение противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением с диагнозом «хронический вирусный гепатит С», на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство и кураторство педагогическим работникам, на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
На повышение фонда оплаты труда «указных» категорий работников предлагается направить из областного бюджета более 5,8 млрд рублей.
С учетом внесенных изменений основные параметры областного бюджета на 2024 год составили:
доходы: 323,750 млрд рублей (увеличены более чем на 9 млрд рублей); расходы: 370,657 млрд рублей (увеличены более чем на 9 млрд рублей); дефицит: −46,9 млрд (без изменений).