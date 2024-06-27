Депутаты Заксобрания увеличили доходы и расходы областного бюджета более чем на 9 млрд рублей

27 июня на заседании Законодательного собрания Нижегородской области депутаты внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Документ, внесенный губернатором, принят в двух чтениях.

«Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличены на 8,5 млрд рублей. Так, поступления налога на доходы физических лиц выросли на 5,8 млрд рублей, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения — на 2,3 млрд рублей, налога на профессиональный доход — на 230 млн рублей», — рассказал Евгений Люлин.

Кроме того, регион получит из федерального бюджета дополнительно почти 540 млн рублей. Средства будут направлены, в том числе, на обеспечение противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением с диагнозом «хронический вирусный гепатит С», на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство и кураторство педагогическим работникам, на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

«Мы существенно увеличиваем доходную часть бюджета — более чем 9 миллиардов рублей. Почти две трети из этой суммы направляем на зарплаты “указным” категориям специалистов: врачам, педагогам, соцработникам. 216 миллионов рублей пойдут на Региональные центр адаптивных видов спорта и центр спортивной медицины. Из федерального бюджета получаем около 540 миллионов рублей, которые направим, в том числе, на лекарственные препараты от гепатита С и на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство по поручению президента России Владимира Путина», — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Справка