«Со сбором проблем не будет!»: Почему яблоки в январе были дешевле, чем в начале лета

Зимой яблоки на Кубани стоили дешевле, чем в начале лета. Такие данные публикует Краснодарстат. Исходя из цен в таблице ведомства, средняя стоимость яблок в январе была на почти на 30 рублей ниже, чем в начале лета. В начале года фрукты продавали по 105 рублей за килограмм, к марту стоимость плодов поднялась до 110 рублей, в мае за яблоки уже стали просить 133 рубля. Эксперты объяснили такую динамику преобладанием в настоящее время импортной продукции на кубанских прилавках.
«В январе в основном свои были яблоки, они дешевле. А сейчас в основном импорт, он дороже. Ну и каждый день хранения во фруктохранилище — это дополнительные затраты, которые увеличивают стоимость. Цены однозначно упадут во время сбора урожая к августу. Всегда так было. На Кубани в этом году урожай сформирован хороший, со сбором проблем не будет», — сообщил «КП» — Кубань" начальник отдела садоводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Евгений Крицкий.
В течение пяти лет в России планируют урегулировать ситуацию на рынке с яблоками. Минсельхоз рассчитывает к 2030 году полностью закрыть потребности в отечественных плодах.
Ситуация с обеспечением показателей продбезопасности по яблокам посложнее, чем по другим продуктам. Очень длительный технологический процесс выращивания. У нас, к сожалению, нет своих саженцев, то есть своей селекции саженцев, над которой нам предстоит еще работать. Поэтому здесь сроки будут несколько длиннее, — сказала глава Минсельхоза Оксана Лут.