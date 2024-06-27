«Со сбором проблем не будет!»: Почему яблоки в январе были дешевле, чем в начале лета

«В январе в основном свои были яблоки, они дешевле. А сейчас в основном импорт, он дороже. Ну и каждый день хранения во фруктохранилище — это дополнительные затраты, которые увеличивают стоимость. Цены однозначно упадут во время сбора урожая к августу. Всегда так было. На Кубани в этом году урожай сформирован хороший, со сбором проблем не будет», — сообщил «КП» — Кубань" начальник отдела садоводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Евгений Крицкий.