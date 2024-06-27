С 1 июля в Самарской области начнут действовать новые тарифы ЖКХ

Горячая вода подорожает с 47,14 до 51,37 ₽ за кубометр, холодная — с 41,17 до 44,88 ₽ за кубометр.
Предельный тариф на тепловую энергию вырастет с 3495,98 ₽ до 3528,71 ₽ за Гкал.
Одноставочный тариф на электроэнергию изменится с 5,04 до 5,48 ₽ за кВт/ч для потребителей, чей объем потребления электричества составит не более 3 660 кВт/ч в месяц (первый диапазон потребления). При разделении тарифа на дневную и ночную зоны тариф в первом диапазоне потребления составит 6,38 ₽ днем и 3,30 ₽ ночью. Самарцы, которые используют электроплиты и электроотопительные установки при потреблении не более 3 660 кВт/ч в месяц, с 1 июля будут платить 3,84 ₽ за кВт/ч.
Газ для квартир, оборудованных газовыми плитами, подорожает с 8,92 до 9,91 ₽ за кубометр. Аналогичный тариф будет для тех, у кого нет газовой плиты, но есть газовый водонагреватель при отсутствии горячего водоснабжения. Для собственников жилья, где есть оба газовых прибора, газ будет стоить не 7,33 ₽ за кубометр, а 8,14 рубля. Если газ используется также для отопления, цену рассчитают, исходя из тарифа на 1 тыс. кубометров. Сейчас он составляет 6420 ₽, в следующем году — 7130 рублей.
Более подробно с новыми тарифами с учетом дифференциации по диапазонам потребления можно ознакомиться на странице департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.