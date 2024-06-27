С 1 июля в Самарской области начнут действовать новые тарифы ЖКХ

Газ для квартир, оборудованных газовыми плитами, подорожает с 8,92 до 9,91 ₽ за кубометр. Аналогичный тариф будет для тех, у кого нет газовой плиты, но есть газовый водонагреватель при отсутствии горячего водоснабжения. Для собственников жилья, где есть оба газовых прибора, газ будет стоить не 7,33 ₽ за кубометр, а 8,14 рубля. Если газ используется также для отопления, цену рассчитают, исходя из тарифа на 1 тыс. кубометров. Сейчас он составляет 6420 ₽, в следующем году — 7130 рублей.