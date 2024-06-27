Стало известно о новом повышении зарплат нижегородских учителей и врачей

5,8 млрд рублей выделят на повышение зарплат врачам, педагогам и соцработникам за счет роста собственных доходов в Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании Заксобрания региона 27 июня.
Еще полмиллиарда федеральных средств пойдут на вознаграждение за классное руководство педагогам и тем, кто профессионально ухаживает за пожилыми людьми, а также на лекарства больных гепатитом С.
«Мы первыми в России установили единый подход к определению “молодой ученый” и расширили их категорию, — написал в своем телеграм-канале спикер Заксобрания Евгений Люлин. — Теперь к нижегородским ученым относятся аспиранты, исследователи и преподаватели вузов, даже не имеют ученой степени кандидата наук».
Страховку жизни или компенсацию затрат на ее страхование получат те, кто занимается волонтерской деятельностью. Также волонтеры смогут возмещать расходы за причиненный вред здоровью, полученный при выполнении добровольческих задач.
Сразу несколько важных обращений будет направлено в правительство РФ. Так, предлагается включить объекты культуры и спорта в федеральную программу по бесплатной догазификации. Также предлагаем изменить критерии универсального пособия.