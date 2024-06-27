На проведение Игр БРИКС в Казани потратили 1,2 млрд рублей

Больше всего по фактуре и формату Игры БРИКС были похожи на Универсиаду, которую принимала Казань в 2013 году. Леонов уверен, что и в этот раз удалось достигнуть эффекта приковывания внимания к турниру, хотя раньше о нем многие и не знали.