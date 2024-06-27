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Исламский банк развития выделит до $2 млрд на инфраструктурные проекты в Казахстане

Астана. 27 июня. КазТАГ — Исламский банк развития выделит до $2 млрд на инфраструктурные проекты в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Источник: КазТАГ

«На форуме, организованном фондом международного развития OPEC, заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан Нурлан Байбазаров провел ряд двусторонних встреч с исламскими институтами развития, входящими в Арабскую координационную группу, а также подписал Рамочное программное соглашение между правительством Республики Казахстан и Исламским банком развития. Соглашение закрепило достигнутые ранее договоренности о привлечении долгосрочных инвестиций для начала реализации инфраструктурных проектов в текущем году в отраслях водного хозяйства и транспорта. В этих целях Исламский банк развития выделит до $2 млрд», — говорится в сообщении в четверг.

Как отмечается, министерство водных ресурсов и ирригации подготовило 16 проектов, готовых к финансированию в 2024 году. Среди них строительство и реконструкция водохранилищ, плотин, ирригационных каналов, контррегуляторов и сопутствующей инфраструктуры. Министерство транспорта предложило четыре проекта по реконструкции и строительству автодорог республиканского значения общей протяженностью более 500 км.

«Соглашение предусматривает регулярные консультации и мониторинг выполнения совместных проектов для обеспечения успешной реализации и достижения поставленных целей», — сказано в сообщении.

экономика