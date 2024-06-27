Исламский банк развития выделит до $2 млрд на инфраструктурные проекты в Казахстане

«На форуме, организованном фондом международного развития OPEC, заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан Нурлан Байбазаров провел ряд двусторонних встреч с исламскими институтами развития, входящими в Арабскую координационную группу, а также подписал Рамочное программное соглашение между правительством Республики Казахстан и Исламским банком развития. Соглашение закрепило достигнутые ранее договоренности о привлечении долгосрочных инвестиций для начала реализации инфраструктурных проектов в текущем году в отраслях водного хозяйства и транспорта. В этих целях Исламский банк развития выделит до $2 млрд», — говорится в сообщении в четверг.