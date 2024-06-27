Власти Анапы планируют увеличить бюджет до 20 млрд рублей

«Мы продолжаем двигаться к поставленной цели: увеличить бюджет Анапы до 20 млрд рублей», — отметил глава города Василий Швец.
Председатель анапского парламента Леонид Красноруцкий отметил продуктивное обсуждение депутатами проектов решений на заседаниях комитетов. Он подеркнул, что совместная командная работа способствует эффективному развитию города.
На сессии горсовета приняли несколько важных для города решений. Так, депутаты согласовали меру соцподдержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь их освободят от платы за пользование жилыми помещениями по договорам найма.
Депутаты также решили наградить председателя совета директоров ООО «Арбат Отель Менеджмент» Андрея Уманского медалью «За выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа». При его участии в Анапе создали экопарк на Симферопольском шоссе, открыли Зал воинской славы в Парке военной техники. Кроме того, он оказывает помощь участвующим в СВО военнослужащим и их семьям.
Анапские депутаты также поддержали ходатайство председателя совета ветеранов Александра Смирнова, предложившего установить бюст первого учредителя Анапского индустриального техникума Владимира Константиновича Пономарева. Он являлся директором учебного учреждения с 1995 по 2018 год, депутаты считают, что он внес значительный вклад в развитие системы профобразования на курорте.