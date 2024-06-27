Власти Анапы планируют увеличить бюджет до 20 млрд рублей

Депутаты также решили наградить председателя совета директоров ООО «Арбат Отель Менеджмент» Андрея Уманского медалью «За выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа». При его участии в Анапе создали экопарк на Симферопольском шоссе, открыли Зал воинской славы в Парке военной техники. Кроме того, он оказывает помощь участвующим в СВО военнослужащим и их семьям.