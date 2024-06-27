ЦБ сократит продажу валюты на треть

Уменьшение объема продаж валюты обусловлено двумя основными факторами: чистые инвестиции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные активы и корректировка отложенных операций, которые не были выполнены с августа по декабрь 2023 года. Банк России анонсировал, что 8,4 млрд рублей в день — это не окончательный объем продаж валюты на внутреннем рынке во второй половине 2024 года. Этот показатель будет корректироваться ежемесячно в зависимости от объема нефтегазовых сверхдоходов и сумм, которые Минфин направит на операции с валютой.