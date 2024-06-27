ЦБ сократит продажу валюты на треть

Во втором полугодии ЦБ планирует продавать валюту в эквиваленте 8,4 млрд руб. в день.
Банк России объявил о снижении ежедневного объема продаж валюты с июня по декабрь 2024 года до 8,4 млрд рублей. Это на 30% меньше по сравнению с первым полугодием 2024 года, когда среднедневной объем составлял 11,8 млрд рублей.
«Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд руб.в день», — сообщило ЦБ. Заявление опубликовано в telegram-канале.
Уменьшение объема продаж валюты обусловлено двумя основными факторами: чистые инвестиции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные активы и корректировка отложенных операций, которые не были выполнены с августа по декабрь 2023 года. Банк России анонсировал, что 8,4 млрд рублей в день — это не окончательный объем продаж валюты на внутреннем рынке во второй половине 2024 года. Этот показатель будет корректироваться ежемесячно в зависимости от объема нефтегазовых сверхдоходов и сумм, которые Минфин направит на операции с валютой.
Исходный текст: Ранее Центральный банк России отреагировал на санкции против Московской валютной биржи. покупка долларов США и евро остается доступной в филиалах банковских учреждений и через банкоматы. Обменные курсы определяются непосредственно банками во время проведения транзакции, сообщает деловое издание «Взгляд».