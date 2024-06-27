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Глава Нацбанка: использование карт «Мир» в Молдове влечет уголовные последствия

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Глава Национального банка Молдовы (НБМ) Анка Драгу заявила, что транзакции с помощью платежной системы «Мир» в Молдове расследуются специализированными службами.

Источник: Sputnik.md

«Посредством этих карт, я говорю со всей уверенностью, не могут поступить деньги в Республику Молдова. Эти карты не могут использоваться на конституционной территории».

заявила Драгу в эфире Realitatea.md

По ее словам, разговоры об использовании этих карт — «гибридная информационная война», а использование этих платежных средств является предметом расследования со стороны спецслужб по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ранее башкан Гагаузии Евгения Гуцул, председатель Народного собрания автономного территориального образования Дмитрий Константинов и председатель российского Промсвязьбанка Петр Фрадков подписали соглашение о развитии сотрудничества в финансово-кредитной сфере, согласно которому пенсионеры и бюджетники Гагаузии смогут получить финансовую помощь от партнеров из России посредством платежной системы «Мир». Уже к 1 мая многие пенсионеры АТО Гагаузия смогли получить надбавки к пенсиям. О желании присоединиться к программе сотрудничества уже заявили главы несколько молдавских городов и регионов.

экономика