Глава Нацбанка: использование карт «Мир» в Молдове влечет уголовные последствия

«Посредством этих карт, я говорю со всей уверенностью, не могут поступить деньги в Республику Молдова. Эти карты не могут использоваться на конституционной территории».
По ее словам, разговоры об использовании этих карт — «гибридная информационная война», а использование этих платежных средств является предметом расследования со стороны спецслужб по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Ранее башкан Гагаузии Евгения Гуцул, председатель Народного собрания автономного территориального образования Дмитрий Константинов и председатель российского Промсвязьбанка Петр Фрадков подписали соглашение о развитии сотрудничества в финансово-кредитной сфере, согласно которому пенсионеры и бюджетники Гагаузии смогут получить финансовую помощь от партнеров из России посредством платежной системы «Мир». Уже к 1 мая многие пенсионеры АТО Гагаузия смогли получить надбавки к пенсиям. О желании присоединиться к программе сотрудничества уже заявили главы несколько молдавских городов и регионов.