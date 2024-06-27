Глава Нацбанка: использование карт «Мир» в Молдове влечет уголовные последствия

Ранее башкан Гагаузии Евгения Гуцул, председатель Народного собрания автономного территориального образования Дмитрий Константинов и председатель российского Промсвязьбанка Петр Фрадков подписали соглашение о развитии сотрудничества в финансово-кредитной сфере, согласно которому пенсионеры и бюджетники Гагаузии смогут получить финансовую помощь от партнеров из России посредством платежной системы «Мир». Уже к 1 мая многие пенсионеры АТО Гагаузия смогли получить надбавки к пенсиям. О желании присоединиться к программе сотрудничества уже заявили главы несколько молдавских городов и регионов.