Все поезда «Иволга» проверят после аварии на МЦД-3

«Причины произошедшего устанавливаем. Оперативно была сформирована экспертная группа из представителей завода-изготовителя, представителей инжиниринговой компании и поставщика сцепного устройства, которые в настоящее время находятся на месте», — сообщили в компании (цитата по агентству «РИА Новости»). Там также отметили, что после аварии планируется проинспектировать все поезда «Иволга».