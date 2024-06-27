Все поезда «Иволга» проверят после аварии на МЦД-3

«Причины произошедшего устанавливаем. Оперативно была сформирована экспертная группа из представителей завода-изготовителя, представителей инжиниринговой компании и поставщика сцепного устройства, которые в настоящее время находятся на месте», — сообщили в компании (цитата по агентству «РИА Новости»). Там также отметили, что после аварии планируется проинспектировать все поезда «Иволга».
Ранее сегодня, 27 июня, сообщалось, что на станции «Кратово» рязанского направления рассоединились вагоны электропоезда «Иволга 4.0». В результате происшествия пострадавших нет, все пассажиры покинули состав и вышли на платформу. Также из-за инцидента наблюдались задержки в сторону Зеленограда — Крюково, сообщала Центральная пригородная пассажирская компания.