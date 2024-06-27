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Продается поезд: Железнодорожники не получают зарплату с марта — администрация выставляет на аукцион имущество предприятия

Задолженность составляет 70 000 000 леев.

Источник: Комсомольская правда

Компания исключает заключение нового соглашения о кредите и надеется получить деньги от продажи металлолома, а также от аренды помещений. Сотрудники не получают зарплату с марта.

Задолженность составляет 70 000 000 леев, передает tv8.md.

«Мы ищем решения, предлагаем все свободные площади в локации в аренду. Мы выставляем на аукцион все основные средства, которые не используются, проводим аукционы ежемесячно. Работаем с экономическими агентами для увеличения объемов работы, с партнерами из Румынии, Украины, местными экономическими агентами. Мы надеемся, что начнется уборка зерна, и у нас появятся дополнительные объемы работы», — говорит исполняющий обязанности директора ЖДМ.

Администрация утверждает, что больше не будет прибегать к новому кредиту для выплаты зарплат, как это было в марте, когда она взяла кредит в размере 35 миллионов леев.

экономика