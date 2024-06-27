Продается поезд: Железнодорожники не получают зарплату с марта — администрация выставляет на аукцион имущество предприятия

«Мы ищем решения, предлагаем все свободные площади в локации в аренду. Мы выставляем на аукцион все основные средства, которые не используются, проводим аукционы ежемесячно. Работаем с экономическими агентами для увеличения объемов работы, с партнерами из Румынии, Украины, местными экономическими агентами. Мы надеемся, что начнется уборка зерна, и у нас появятся дополнительные объемы работы», — говорит исполняющий обязанности директора ЖДМ.