Продается поезд: Железнодорожники не получают зарплату с марта — администрация выставляет на аукцион имущество предприятия

Компания исключает заключение нового соглашения о кредите и надеется получить деньги от продажи металлолома, а также от аренды помещений. Сотрудники не получают зарплату с марта.
Задолженность составляет 70 000 000 леев, передает tv8.md.
«Мы ищем решения, предлагаем все свободные площади в локации в аренду. Мы выставляем на аукцион все основные средства, которые не используются, проводим аукционы ежемесячно. Работаем с экономическими агентами для увеличения объемов работы, с партнерами из Румынии, Украины, местными экономическими агентами. Мы надеемся, что начнется уборка зерна, и у нас появятся дополнительные объемы работы», — говорит исполняющий обязанности директора ЖДМ.
Администрация утверждает, что больше не будет прибегать к новому кредиту для выплаты зарплат, как это было в марте, когда она взяла кредит в размере 35 миллионов леев.