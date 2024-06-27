Депутаты придумали, как снизить износ тепловой инфраструктуры в Казахстане

«Износ теплосетевой инфраструктуры в Казахстане более 54%, технологические потери в сетях — порядка 30%. Из 37 функционирующих ТЭЦ, 28 (76%) ТЭЦ работают более 50 лет. Износ тепловых сетей составляет 53% при общей протяженности порядка 13 тыс. км. Текущая ситуация в теплоэнергетике требует разработки эффективных решений, учитывающие новые реалии, бюджетные ограничения, и сложившиеся технико-технологические и организационно-экономические особенности теплоэнергетики. Кроме того, суровые климатические условия в отдельных регионах страны возводит теплоснабжающий сектор экономики в ранг наиболее социально значимых».