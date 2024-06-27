Нижегородское предприятие расширило производство железобетонных изделий благодаря гарантийной поддержке по нацпроекту

«Без поручительства Гарантийного фонда мы не смогли бы найти обеспечение на всю сумму кредита и реализовать инвестиционный проект. Кроме того, это нужно было сделать оперативно, так как строительство имеет некоторую сезонность — в летний период спрос на нашу продукцию повышен. Запуск нового производства позволит нам в максимально короткие сроки производить требуемую продукцию для заказчиков. Мы очень благодарны Агентству по развитию системы гарантий за поддержку в реализации нашего проекта», — поделился Михаил Филатов.