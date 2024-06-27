Нижегородское предприятие расширило производство железобетонных изделий благодаря гарантийной поддержке по нацпроекту

Нижегородское ООО «ТД ЖБИ» закупило новое оборудование для производства железобетонных изделий благодаря государственной поддержке по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Инструменты нацпроекта реализует подведомственная организация Минпрома Нижегородской области — Гарантийный фонд Нижегородской области.
Он отметил, что в рамках инвестпроекта было закуплено стендовое оборудование и оборудование технологических полов.
Министр рассказал, что расположение предприятия — близость к промышленным объектам города и строящимся жилищным комплексам — дает возможность покупателям экономить на логистике при поставках продукции.
Директор Гарантийного фонда Нижегородской области Илья Тихонов отметил, что нижегородские предприятия активно используют программы гарантийной поддержки, в том числе для реализации инвестиционных проектов.
По словам директора ООО «ТД ЖБИ» Михаила Филатова, основные клиенты компании — крупные строительные предприятия, застройщики домов ЖК «Удачный», ЖК «Удачный-2», ЖК «Дом на Полевой», ЖК ЧKALOV, ЖК «Авангард».
«Без поручительства Гарантийного фонда мы не смогли бы найти обеспечение на всю сумму кредита и реализовать инвестиционный проект. Кроме того, это нужно было сделать оперативно, так как строительство имеет некоторую сезонность — в летний период спрос на нашу продукцию повышен. Запуск нового производства позволит нам в максимально короткие сроки производить требуемую продукцию для заказчиков. Мы очень благодарны Агентству по развитию системы гарантий за поддержку в реализации нашего проекта», — поделился Михаил Филатов.