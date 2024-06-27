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Нижегородское предприятие расширило производство железобетонных изделий благодаря гарантийной поддержке по нацпроекту

Выпуск продукции возрастет в два раза.

Нижегородское ООО «ТД ЖБИ» закупило новое оборудование для производства железобетонных изделий благодаря государственной поддержке по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Инструменты нацпроекта реализует подведомственная организация Минпрома Нижегородской области — Гарантийный фонд Нижегородской области.

«Компания решила модернизировать имеющиеся производственные мощности и в 2023 году начала реализацию инвестпроекта общей стоимостью более 100 миллионов рублей. Из них 80 процентов — это кредитные средства коммерческих банков. Поручителем выступило государство при помощи механизма поддержки регионального гарантийного фонда. Поддержка в размере 35 миллионов рублей позволила компании реализовать инвестиционный проект по модернизации и запуску новой линии непрерывного производства плит перекрытия», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он отметил, что в рамках инвестпроекта было закуплено стендовое оборудование и оборудование технологических полов.

«Новое оснащение цеха позволит вдвое увеличить производство продукции — со 120 тысяч плит в год до 250 тысяч. Это обеспечит потребность заказчиков и даст возможность построить 600 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах. На предприятии будет создано дополнительно 50 новых рабочих мест», — сказал Максим Черкасов.

Министр рассказал, что расположение предприятия — близость к промышленным объектам города и строящимся жилищным комплексам — дает возможность покупателям экономить на логистике при поставках продукции.

Директор Гарантийного фонда Нижегородской области Илья Тихонов отметил, что нижегородские предприятия активно используют программы гарантийной поддержки, в том числе для реализации инвестиционных проектов.

«Так, в 2023 году более 6,6 миллиарда рублей кредитных средств было привлечено нижегородскими компаниями для развития бизнеса с помощью механизма гарантийной поддержки, реализуемой Агентством по развитию системы гарантий Нижегородской области, в том числе 1,7 миллиарда — для осуществления инвестиционных проектов», — уточнил Илья Тихонов.

По словам директора ООО «ТД ЖБИ» Михаила Филатова, основные клиенты компании — крупные строительные предприятия, застройщики домов ЖК «Удачный», ЖК «Удачный-2», ЖК «Дом на Полевой», ЖК ЧKALOV, ЖК «Авангард».

«Без поручительства Гарантийного фонда мы не смогли бы найти обеспечение на всю сумму кредита и реализовать инвестиционный проект. Кроме того, это нужно было сделать оперативно, так как строительство имеет некоторую сезонность — в летний период спрос на нашу продукцию повышен. Запуск нового производства позволит нам в максимально короткие сроки производить требуемую продукцию для заказчиков. Мы очень благодарны Агентству по развитию системы гарантий за поддержку в реализации нашего проекта», — поделился Михаил Филатов.