20 млн рублей получил нижегородский производитель мединструментов от регионального ФРП

Производитель медицинских инструментов и оборудования ПАО «МИЗ им. М. Горького» (р.п. Тумботино, Павловский муниципальный округ Нижегородской области) получил льготный заем в размере 20 млн рублей по программе «Стабильность производства» от регионального Фонда развития промышленности.
Продукция предприятия используется в разных отраслях медицины: общей, сердечно-сосудистой, детской хирургии, нейрохирургии, офтальмологии, оториноларингологии, урологии, акушерстве и гинекологии, стоматологии, косметологии и ветеринарии. Изделия завода включены в план мероприятий по импортозамещению в медицинской промышленности Российской Федерации.
Компания закупит в рамках реализации инвестиционного проекта оснастку для станков, необходимые комплектующие, а также расходные материалы и сырье в целях производства медицинских ножниц. Такой инструмент пользуется спросом, он необходим в том числе для разрезания перевязочных материалов, швов.
Основными потребителями продукции являются компании-дистрибьюторы, которые распространяют изделия по всей стране. Медицинские инструменты изготавливаются из высоколегированной нержавеющей стали, титановых сплавов. Система качества производства ПАО «МИЗ им. М. Горького» соответствует международным требованиям.
Директор ФРП Нижегородской области Илья Тихонов отметил, что нижегородские компании активно принимают участие в программах льготного финансирования фонда.
Всего с 2017 года региональный и федеральный фонды развития промышленности профинансировали 149 заявок на общую сумму 24,4 млрд рублей на территории Нижегородской области. По итогам реализации профинансированных проектов планируется поступление около 22,8 млрд рублей налоговых отчислений в бюджет и создание более 2400 новых рабочих мест.