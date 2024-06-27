20 млн рублей получил нижегородский производитель мединструментов от регионального ФРП

Компания закупит в рамках реализации инвестиционного проекта оснастку для станков, необходимые комплектующие, а также расходные материалы и сырье в целях производства медицинских ножниц. Такой инструмент пользуется спросом, он необходим в том числе для разрезания перевязочных материалов, швов.