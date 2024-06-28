В Омске готовы платить 300 тысяч рублей специалисту с опытом работы в один год

Аналитики платформы «Авито. Работа» изучили вакансии в Омске в июне и пришли к выводу, что самой высокооплачиваемой является позиция токаря. На приборостроительном заводе токарю готовы платить до 300 000 рублей в месяц. График работы — сменный, опыт работы, который должен быть у кандидата, — более года. Также предоставляются проживание и униформа. Обязанности специалиста — обработка изделий на токарно-винторезных моделях станочного оборудования.