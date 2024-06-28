В Омске готовы платить 300 тысяч рублей специалисту с опытом работы в один год

Аналитики платформы «Авито. Работа» изучили вакансии в Омске в июне и пришли к выводу, что самой высокооплачиваемой является позиция токаря. На приборостроительном заводе токарю готовы платить до 300 000 рублей в месяц. График работы — сменный, опыт работы, который должен быть у кандидата, — более года. Также предоставляются проживание и униформа. Обязанности специалиста — обработка изделий на токарно-винторезных моделях станочного оборудования.
Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что медицинские сёстры могут зарабатывать в Омске до 70 000 рублей, а на омском оборонном предприятии специалисты могут получать до 100 000 рублей в месяц. Не имея высшего образования, омичи могут устроиться на работу, где будут платить до 120 000 рублей.