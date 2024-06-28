До соединения участков Тихоокеанской железной дороги осталось 25 километров

В Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия) с двух сторон продолжается строительство Тихоокеанской железной дороги от Эльгинского угольного месторождения к побережью Охотского моря в Тугуро-Чумиканском районе. Свежие спутниковые снимки показывают, что до соединения восточного и западного участков дороги осталось всего 25 километров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».