До соединения участков Тихоокеанской железной дороги осталось 25 километров

В Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия) с двух сторон продолжается строительство Тихоокеанской железной дороги от Эльгинского угольного месторождения к побережью Охотского моря в Тугуро-Чумиканском районе. Свежие спутниковые снимки показывают, что до соединения восточного и западного участков дороги осталось всего 25 километров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно космическим снимкам спутника Sentinel программы Copernicus, железнодорожникам, которые прокладывают магистраль, для соединения линии в одну нитку осталось 25 километров по прямой или примерно 28−30 километров с учетом изгибов железнодорожной ветки на ландшафте дальневосточной тайги.
Однако, чтобы пустить сквозное движение поездов из Якутии в Хабаровский край, нужно завершить строительство конечной станции Порт Эльга возле побережья Охотского моря, промежуточную станцию, которая находится примерно в середине Тихоокеанской железной дороги, а также два моста через реки.
Напомним, общая протяженность ТЖД составит 531 километр, а с учетом разъездов и промежуточной станции — 626 километров. Пропускная способность новой магистрали составит 50 млн тонн угля в год.