Завершается второй этап реконструкции трассы Красноярск — Элита

Второй этап реконструкции трассы Красноярск — Элита близок к завершению. Работы ведутся на участке с 0,6 по 3,5 километры: в районе перекрестка дорог Красноярск — Элита и Минино — Бугачево.
На сегодняшний день готовность объекта составляет 77,5%. Напомним, реконструкция проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
До конца лета подрядчики также планируют завершить строительство надземного пешеходного перехода. Каркас сооружения уже полностью готов, его необходимо остеклить и покрасить перила.
Отметим, дорожники уже приступили к третьему этапу работ, на участке с 3,5 по 6,5 километры. Ожидается, что реконструкцию трассы полностью завершат в конце следующего года.