ОНФ: Угольный завод в деревне под Челябинском травит людей

«Окна домов выходят на цех по производству угля. Люди задыхаются от едкого дыма, угли с завода летят на траву, уже бывали пожары. У жителей постоянные першение и боли в горле, аллергии, головные боли. Здесь не сушат вещи во дворе, не открывают окна, а все, что растет в огородах, надо мыть на несколько раз. Страдает почти 1 тыс. человек. Около сотни — это маленькие дети. Когда жители добиваются проверки завода, предприятие сбавляет обороты. Замеры показывают норму. Ударную мощность завод выдает по ночам, когда точно нет проверяющих», — описывает ситуацию организация.