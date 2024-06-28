Павел Дуров встретился с Отабеком Умаровым в Ташкенте

«Для нас было большой честью принимать Павла и его близких на гостеприимной земле Узбекистана. Бесконечно приятно на личном опыте убедиться в том, что все они не только профессионалы высочайшего уровня, но и прекрасные люди с открытой миру душой», — отметил он..