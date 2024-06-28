Павел Дуров встретился с Отабеком Умаровым в Ташкенте

Президент Центрально-Азиатской Конфедерации ММА отметил, что на этой неделе команда Telegram во главе с основателем проекта и его братом Николаем посетила Узбекистан.
«В нашей стране с особой теплотой относятся к этому сервису, поскольку Telegram для нас — больше, чем мессенджер номер один», — рассказал Умаров в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
«Для нас было большой честью принимать Павла и его близких на гостеприимной земле Узбекистана. Бесконечно приятно на личном опыте убедиться в том, что все они не только профессионалы высочайшего уровня, но и прекрасные люди с открытой миру душой», — отметил он..
Он также выразил надежду, что впечатления от Ташкента, Бухары и Самарканда, а также общения с узбекскими пользователями Telegram вдохновят их на новые технологические решения.