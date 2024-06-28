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Глава Нацбанка Каллаур назвал новую тенденцию в кредитовании в Беларуси

Глава Нацбанка Беларуси сказал о новой тенденции в кредитовании.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Национального банка Павел Каллаур по итогам совещания у президента Беларуси по вопросам функционирования банковского сектора назвал новую тенденцию в кредитовании, сообщает БелТА.

По его словам, сейчас наблюдают очень интересную тенденцию, когда спрос на кредиты в белорусских рублях значительно превышают спрос кредитования в валюте. Каллаур подчеркнул, что указанное явление является белорусской экономики новым. Кроме того, он обратил внимание на то, что названное явление показывает девалютизацию непосредственно кредитования. Глава Нацбанка сказал, что прирост выдачи кредитов в национальной валюте за пять месяцев оказался 34%.