Рынок недвижимости в Новосибирске ждет резкое снижение спроса

«Несмотря на растущую динамику объема продаж и числа ипотечных кредитов на квартиры в новостройках, все понимают, что это лишь вымывание спроса второго полугодия 2024 года», — сказал Николаев.
Эксперт считает, что сейчас рынок новостроек в Новосибирске привыкает к новой реальности. До текущего периода ипотека была основным драйвером динамики среди первичного жилья. Однако сейчас банк резко сворачивают ипотечное кредитование по льготным условиям. Некоторые с 11 июня установили неподъемный для многих первоначальный взнос в 60% по льготной ипотеке. Однако с таким первоначальным взносом покупать первичное жилье невыгодно, так как, имея такую сумму денег, проще приобрести квартиру на вторичке, где цены заведомо ниже. Кроме того, при таких условиях вторичный рынок кажется привлекательнее за счет отсутствия рисков попасть в долгострой. Некоторые банки, по словам специалиста, перестали принимать заявки на льготную ипотеку.
Николаев отметил, что практически по всем банкам снизилось число одобрений по ипотечным заявкам по всем сегментам кредитования.
«Сейчас у девелоперов два основных вопроса: насколько просядет рынок и где останутся точки роста. Точками прорыва будут направления, куда государство планирует вкладывать ресурсы: КРТ и ИЖС, плюс апартаменты, где изначально нет льготной ипотеки», — говорит эксперт.
Аналитик отметил, что в ближайшее время рынок недвижимости ждет снижение продаж на 30%.
Напомним, цены на аренду жилья выросли в 12 городах-миллионниках, в том числе в Новосибирске.