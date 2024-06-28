Рынок недвижимости в Новосибирске ждет резкое снижение спроса

Эксперт считает, что сейчас рынок новостроек в Новосибирске привыкает к новой реальности. До текущего периода ипотека была основным драйвером динамики среди первичного жилья. Однако сейчас банк резко сворачивают ипотечное кредитование по льготным условиям. Некоторые с 11 июня установили неподъемный для многих первоначальный взнос в 60% по льготной ипотеке. Однако с таким первоначальным взносом покупать первичное жилье невыгодно, так как, имея такую сумму денег, проще приобрести квартиру на вторичке, где цены заведомо ниже. Кроме того, при таких условиях вторичный рынок кажется привлекательнее за счет отсутствия рисков попасть в долгострой. Некоторые банки, по словам специалиста, перестали принимать заявки на льготную ипотеку.