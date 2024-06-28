В Узбекистане из-за аномальной жары снизят скорость поездов

С таким сообщением 27 июня 2024 года выступила пресс-служба АО «O'ztemiryo’lyo’lovchi».
Как пояснили в компании, из-за аномально жаркой погоды сильно повышается температура рельсов наземных железных дорог и их стальных частей.
«Ограничения скорости движения поездов устанавливаются в целях обеспечения безопасности пассажиров и поездов. В результате поезда могут отставать от расписания», — сказано в официальном сообщении.
Кроме того, специалисты предупредили, что у поездов с ограничением скорости может снизиться производительность системы охлаждения.