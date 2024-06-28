Мэрия Новосибирска завысила стоимость плитки в Первомайском сквере

Расценки на укладку плитки на песчаное основание начинаются от 500 рублей за квадратный метр. В зависимости от сложности работ цена может вырасти до 1,5 тысяч рублей. Издание отмечает, что расценок в пределах 5 тысяч рублей, им найти не удалось. При этом плитка была уложена некачественно, и ее пришлось укладывать заново.